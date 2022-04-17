Dağıstanlı Müslüman Rusya'ya iade edildi

Polonya makamları, bir süre önce Ukrayna sınırında gözaltına aldıkları Dağıstan uyruklu 30 yaşındaki Magomed Zubeyirov’u Rusya'ya iade etti.

Vdagestan'ın aktardığı habere göre, Dağıstanlı Zubeyirov Moskova’ya götürüldü. Moskova'ya götürüldükten sonra Zubeyirov'dan haber alınamadı.

Polonya hükûmetinin eylemi, Moskova’nın talebi üzerine gerçekleşti.

Rusya, Dağıstanlı Müslümanı, Putin’in Suriye’de Esed rejimine karşı savaştığı iddiasıyla arananlar listesine almıştı. Zubeyirov’un akrabaları ise bu iddiayı reddetti.

Zubeyirov, Ukrayna vatandaşı olan eşiyle birlikte Polonya’ya sığınma girişiminde bulunmuştu. Ancak yerel sınır muhafızları Zubeyirov'u gözaltına aldı ve Kaliningrad yakınlarındaki Rus güçlerine teslim etti.

Zubeyirov’un eşine göre, 2015’ten beri Ukrayna’da yaşayan Zubeyirov bir dükkân işletiyordu. Bu zaman zarfında yerel kolluk güçlerince kendisine yönelik herhangi bir takibat ve soruşturma meydana gelmedi. Zubeyirov'un eşi, hakkındaki iddiaların, ticaret sebebiyle sık sık Türkiye'ye gitmesi gerekçe gösterilerek ortaya atıldığını belirtti.

Polonya'nın, Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle tüm Batı'nın tepkisini topladığı bir dönemde söz konusu adımı atması tepki topladı.

Kaynak: Mepa News