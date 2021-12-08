Daha fazla personel ve zam talebiyle greve gittiler

Fransa’da sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

Başkent Paris’te Saint-Jacques metro istasyonunda toplanan göstericiler Sağlık Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Organizatörler, Paris’teki gösteriye yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını belirtti.

Daha fazla personel ve zam talebi

Göstericilerden Audrey Tellier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarla ilgilenen Medikal-Eğitim Enstitüsünde (IME) çalıştığını, meslekleri için daha fazla imkan ve maaş artışı talebiyle protestoya katıldığını belirtti.

Gösteriye Genel İş Konfederasyonu (CGT), Dayanışma Sendikalar Birliği ve Üniter Sendika Federasyonu da destek verdi.