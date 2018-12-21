Danimarka'da 1 Ocak'tan sonra el sıkışmak kanun emri

Danimarka'da geçtiğimiz yaz tartışma konusu olan vatandaşlığa kabul edilmede el sıkışma meselesi yeniden ülke gündeminde.

Danimarka, vatandaşlığa kabul edilme töreninde, yeni vatandaşların el sıkışmalarını gerektiren bir yasayı kabul etti.

Muhalifler, yeni yasanın, dini kurallar gerekçesiyle karşı cinse dokunmaktan kaçınan Müslümanları hedef aldığını belirtiyor.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi sözcüsü Martin Henriksen, vatandaşlık töreninde el sıkışma konusunda yaptığı açıklamada, "Eğer bir kişi bu kadar basit ve anlaşılır bir şey yapamazsa, Danimarka vatandaşı olmak için bir neden yoktur" ifadelerini kullandı.

Henriksen ayrıca, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yasanın, “Danimarka'ya uzun zamandır gerçekleşen Müslüman göçü” nedeniyle yapılması gerektiğini belirterek, bunun vatandaşlık törenlerinde peçe giyen Müslüman kadınlara yönelik bir yasağı izleyeceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

Fransa ve İsviçre'de vatandaşlığa kabul töreni esnasında el sıkışmayı reddeden kişilerin vatandaşlıklarının geri çevrilmesine şahit olunmuştu.

Fransa'da yaşayan ve vatandaşlık başvurusunda bulunan Cezayirli bir kadın, Vatandaşlık Kabul Töreni sırasında dini inançları sebebiyle üst düzey bir erkek yetkilinin elini sıkmayı reddetmişti.

İsviçre'nin Lozan kentinde ise Müslüman bir çiftin İsviçre vatandaşlığı için yaptığı başvuru, "karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri" gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Danimarka, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesiyle de Müslüman kadınları hedef almıştı.

Müslüman kadınlar ve insan hakları gruplarının protestolarına rağmen kamusal alanda burka ve peçe yasağı ülkede uygulanıyor.

Danimarka Parlamentosunda 31 Mayıs'ta yapılan oylamada 30'a karşı 75 oyla kabul edilen "Örtünme Yasağı" başlıklı yasaya göre, Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanıyor.

Yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılıyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesiliyor.

Kaynak: New York Times, Daily mail , TRT Haber