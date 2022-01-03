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Danimarka'da 36 bin hindi itlaf ediliyor

Ülkedeki bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) görülmesi sonrası 36 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı kaydedildi.

Avrupa 03.01.2022, 13:26
Danimarka'da 36 bin hindi itlaf ediliyor

Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Lolland Adası'nda 36 bin hindinin bulunduğu bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı.

Açıklamada, çiftlikte birçok hindinin ölmesinin ardından alınan örneklerde kuş gribi virüsü tespit dildiği belirtilirken, hindilere kuş gribinin yabani kaz ve ördeklerden geçmiş olabileceğine dikkat çekildi.

Bugünden itibaren hindilerin itlaf edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, hayvanların tamamının itlafının birkaç gün süreceği kaydedildi.

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#Danimarka #kuş gribi
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