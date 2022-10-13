Danimarka'da enflasyonla beraber hırsızlık da arttı

Danimarka Ulusal Polisi'nin verilerine göre son altı ayda mağazalarda yaşanan hırsızlık olaylarında yüzde 23'lük bir artış görüldü. Polis bu oranın son beş yılın zirvesi olduğunu açıkladı.

Danimarka kamu yayıncısı DR'ye değerlendirmede bulunan Aalborg Üniversitesi'nden akademisyen Rasmus Munksgaard bu durumu, "Enflasyon yükseldiğinde hırsızlık olaylarında da genellikle artış görülür" diyerek açıkladı. Danimarka İstatistik Kurumu'na göre geçen yıla göre fiyatlar yüzde 10 daha yüksek.

Danimarka Ticaret Odası bu durumdan endişeli. Odaya bağlı mağazaların hırsızlıktaki artışı hissettiğini belirten yetkililer, hırsızlık olaylarının daha da artması tehlikesine karşı hazırlık içinde olduklarını belirtti.

Süpermarketler bu konuda önlemleri arttıran mağazaların başında geliyor. Bazı pahalı ürünleri kilit altında tutmaya başlayan mağazalar, örneğin en pahalı et ürünlerini depoda tutup, yalnızca talep üzerine çıkarmaya başladı. Öte yandan birçok süpermarket, müşterilerin kasiyer makineleri yardımıyla barkot okutup ödeme yaptığı hizmeti de durdurdu.

Odense'deki Kvickly mağaza müdürü Soren Nielsen, "İnsanlar hiç olmadığı kadar fazla çalmaya başladı" diye kendi gözlemini aktardı. Bazılarının tüketmek, bazılarının ise ürünleri satarak kazandıkları para ile daha ucuz ürünler satın almak için çaldığını belirten mağaza müdürü, "Çalıntı ürünler ucuz olduğu için tüketicilere daha cazip geliyor" diye konuştu.

Kaynak: Euronews