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Danimarka'da ibretlik bir durum

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı engellemek isteyen genç bir kadın polis tarafından uzaklaştırıldı, saldırganın eylemini kaldığı yerden devam etmesi için gerekli ortam yine polis tarafından tekrar sağlandı.

Avrupa 26.07.2023, 12:45
Danimarka'da ibretlik bir durum

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. 

Saldırılar ülkenin bazı vatandaşlarını da rahatsız edici boyuta ulaştırdı. Öyle ki, Danimarkalı bir kadın, Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan saldırgana engel olmak istedi; ancak polisi karşısında buldu.

#Danimarka
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