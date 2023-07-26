Danimarka'da ibretlik bir durum

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.

Saldırılar ülkenin bazı vatandaşlarını da rahatsız edici boyuta ulaştırdı. Öyle ki, Danimarkalı bir kadın, Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan saldırgana engel olmak istedi; ancak polisi karşısında buldu.