Danimarka'da ibretlik bir durum
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı engellemek isteyen genç bir kadın polis tarafından uzaklaştırıldı, saldırganın eylemini kaldığı yerden devam etmesi için gerekli ortam yine polis tarafından tekrar sağlandı.
Avrupa 26.07.2023, 12:45
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.
Saldırılar ülkenin bazı vatandaşlarını da rahatsız edici boyuta ulaştırdı. Öyle ki, Danimarkalı bir kadın, Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan saldırgana engel olmak istedi; ancak polisi karşısında buldu.
Danimarka polisi bizzat yardım etti— EHA MEDYA (@eha_medya) July 26, 2023
▪Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde bir kadın, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunan kişiye engel olmaya çalıştı.
▪Polis, kadına müdahale etti ve Kur'an-ı Kerim'i geri vererek yakmasına izin verdi. pic.twitter.com/mPfQOiUO5F
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