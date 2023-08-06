Danimarka'da İran elçiliği önünde Kur'an'a saldırı

Avrupa ülkelerindeki İslam düşmanlığı son aylarda iyiden iyiye tırmanırken, Danimarka ve İsveç'te provokasyonlara hedef olan Kuran'ı Kerim'e yönelik yeni bir saldırı daha gerçekleştirildi.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

İran'daki molla rejiminden kaçarak Kopenhag'a yerleşen Firoozeh Bazrafkan isimli bir kadın, İran büyükelçiliği önünde rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı.

Skandal eylemi için büyükelçilik önüne bir masa yerleştiren Bazrafkan, üzerine de bir rende ile Kuran yerleştirdi. Kameraların karşısına geçerek rende ile kutsal kitabın sayfalarını tek tek parçalayan kadına o anlarda kimsenin "Dur" dememesi de dikkat çekti.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

Öte yandan sosyal medyada da infial yaratan görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşanan skandala büyük tepki gösterdi.