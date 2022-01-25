Danimarka'da İslamofobik teklif

Danimarka ülkedeki işgücü açığını azaltmak için istihdam kurallarını gevşetmeye hazırlanırken dört muhafazakar parti belirli Müslüman ülkeleri kapsam dışında tutmak için teklif sundu.

Halen geçerli olan kanuna göre Danimarka'da AB ülkeleri dışından gelecek işçilere çalışma izni verilmesi için işverenin ödemesi gereken en düşük maaş limiti bulunuyor.

Muhafazakarlar, Liberal İttifak, Liberaller ve Nye Bogerlige (Yeni Sağ) partileri bu asgari ücret limitinin düşürülmesini fakat Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Müslüman ülke vatandaşlarının kapsam dışında tutulmasını istiyor.

Devlet televizyonu DR'nin haberine göre dört parti arasındaki en aşırı sağcı olan ve Müslüman karşıtlığı ile bilinen Yeni Sağ parti tasarıyı desteklemesini karşılık bu şartı koştu.

DR Radyo'ya konuşan Liberal İttifak lideri Alex Vanosplagh "önerilerinin maaş limitini düşüreceğini fakat daha az sayıda ülkeyi kapsayacağını" belirtti.

Vanopslagh Danimarka'daki suç istatistiklerinde yüksek çıkan ülke vatandaşlarının yeni kanundan faydalanamayacağını vurguladı.

Ülkede yabancı işçi çalıştırabilmek için belirlenen minimum maaş hali hazırda yıllık 448 bin kron yani yaklaşık 916 bin lira düzeyinde.

Ülkedeki eleman açığını kapatabilmek için iktidardaki Sosyal Demokratlar bu limitin 375 bin krona düşürülmesini önerirken dört parti bunun 360 bin krona düşürülmesini istiyor.

Hükümet ayrıca bu limitin iki yıllığına geçici olarak düşürülmesini isterken muhafazakar partilerin karşı tasarısı yeni planın kalıcı olmasını hedefliyor.

Hükümetin tasarısı ülke ayrımı yapmazken muhafazakarlar henüz tam detayı açıklanmayan tasarılarında Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki bazı Müslüman ülkeleri dışarıda tutmak istiyor.

Sadece Sosyal Liberaller ve Sosyalist Halk Partisi'nin desteğini alabilen iktidardaki Sosyal Demokratlar'ın tasarıyı parlamentodan geçirebilmek için yeterli çoğunluğu bulunmuyor.

Kaynak: Euronews