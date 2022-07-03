Danimarka'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Danimarka polisi, pazar günü başkent Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı sonucu yaralılar olduğunu bildirdi.

Kopenhag polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırı ihbarı üzerine alışveriş merkezinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

Polis, alışveriş merkezi içinde kalanlara "yerlerinden kıpırdamamalarını" tavsiyesinde bulundu. Birkaç kişinin vurulduğu belirtilen açıklamada, can kaybı olup olmadığı konusunda henüz resmi paylaşım yapılmadı.

Olayla ilgili şu ana kadar 1 kişi gözaltına alındı.

Kay6nak: Euronews