Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan Türk öldü

Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam yerel saatle 19.38'de Kopenhag'ın Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar'a (31) 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi. Yaşar, yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapıyordu.

Nedim Yaşar'ın, "Los Guerreros" adllı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

2012 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan Nedim Yaşar, henüz günler öncesinde "Ekstra Bladet" isimli gazeteye verdiği röportajında hayatından endişe ettiğini dile getirmişti. Ölüm haberini veren radyo, binadaki bayrakları yarıya indirirken, Danimarka Adalet Bakanı Søren Pape Poulsen de ölüm haberine üzüldüğünü bildirdi.

1987 Türkiye doğumlu olan Nedim Yaşar, 4 yaşından bu yana Danimarka'da yaşıyordu. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Ardından uyuşturucu ticareti ve tehdit suçlarından mahkum edilen Yaşar, daha sonra bu yaşamı terketmişti. Yaşar geçtiğimiz yıl da evinde saldırıya maruz kalmıştı.