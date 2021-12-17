Danimarka'da vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili yeni düzenleme

Göç konusunda Avrupa'nın en kısıtlayıcı ülkelerinden biri olan Danimarka, çifte vatandaşlığı olan kişilerin vatandaşlık haklarını iptal etmek için yeni bir düzenlemeye gitme hazırlığında.

Hükümet, vatandaşlık iptali yasası çerçevesinin "Devletin hayati çıkarlarına zarar veren" kişileri de kapsayacak şekilde genişletmek istediğini duyurdu.

Göç Bakanlığı'nın basın açıklamasında, sosyal demokrat hükümetin bu yeni yasa tasarısı ile belirli uyuşturucu kaçakçılarının yanı sıra "ülkenin büyük bir bölümünde ödeme sistemlerinin uzun süreli kesintiye uğramasına" sebep olacak bilgisayar korsanlarını hedef almayı planladığı belirtiliyor.

Bakan Mattias Tesfaye yaptığı açıklamada, "Bir kişi devletin hayati çıkarlarını ciddi şekilde etkileyen suçlar işlerse, mahkemeler onu Danimarka vatandaşlığından mahrum etme yetkisine sahip olmalıdır." şeklinde konuştu.

Tesfaye, Danimarka medyasına verdiği demeçte, "Aşırılık yanlısı grupların bu tür suçları işlemenin bedelinin çok yüksek olduğunu anlamasını sağlayacağız" dedi.

Ülkede düzenlemenin muğlaklık yaratacağı ve keyfi kullanıma yol açabileceği eleştirileri yükseliyor.

Şimdiye kadar sadece sahte evrakla çifte vatandaşlık almış olan kişiler veya terörizm, organize suç gibi hükümlerden hapis yatanlar yargı yoluyla Danimarka vatandaşlığından çıkarılabiliyordu.

Kaynak: Euronews