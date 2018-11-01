Danimarka'dan İran'a suikast suçlaması

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen Tahran'a karşı, Avrupa'nın tepkisini ortaya koyması için çağrıda bulundu.

28 Eylül'den bu yana Danimarka'da, ülkenin büyük bölümünü felç eden tuhaf polis operasyonundan dolayıTahran'ın parmağı olduğu hakkında söylentiler dolaşıyor.

Danimarka istihbarat servisi başkanı Finn Borch Andersen, Ringsted'te yaşayan üç İranlı'ya yönelik bir suikast girişimini önlemek amacıyla operasyon yapıldığını onayladı.

Finn Borch Andersen, 21 Ekim'de İsveç polisi tarafından, 39 yaşındaki İran kökenli bir Norveçli'nin Gothenburg'da tutuklandığını açıkladı. Finn Borch Andersen, İran istihbarat servislerinin Danimarka'daki saldırı girişimini teşvik ettiğinden şüphelenildiğini açıkladı.

DanimarkaDışişleri Bakanı AndersSamuelsen,hemen İran'ın Kopenhag Büyükelçisi'ni hemen çağırdı veDanimarka'nın İran büyükelçisini geri çağırdı.

Danimarka büyükelçisi Tahran'dan ayrılmadan önce, İngiliz ve Hollandalı meslektaşlarıyla beraber yanlış bilgilendirme kampanyasını kınayan İran Dışişleri Bakanı tarafından kabul edildi.

Kaynak: Anne-FrançoiseHivert, Le Monde, TimeTürk