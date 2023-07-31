Danimarka Kur'an'a saldırıları engellemeye çalışacakmış

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ederken Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı.

Rasmussen, yaptığı açıklamada, "Yakma olayları birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için, özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak." dedi.

Rasmussen, bu konuda alınacak tedbirlerin, anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Danimarka ve İsveç'te aralarında Türkiye Büyükelçiliği'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da son haftalarda İsveç ve Danimarka'da artan Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

İsveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşadığını belirten Kristersson, "Kur'an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız." ifadesini kullandı.

İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla Kamu Düzeni Yasası da dahil olmak üzere yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık.