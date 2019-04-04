Danimarka Parlamentosuna çocuk sokulmayacak

Danimarka'da Muhafazakar Partili Abildsgaard'ın Parlamentodaki toplantıya bebeği ile gelmesi ve Başkan Kjaersgaard tarafından dışarıya çıkması konusunda uyarılması sonrası Başkanlık Divanı Parlamento Salonu'na çocukla gelinmesini yasaklayan karar aldı