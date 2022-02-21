Danimarka sahilinde yüzlerce ölü kuş karaya vurdu

Danimarka Radyosu'nun bildirdiğine göre, araştırmacı Kim Fischer tek başına Fano'da yaklaşık 200 farklı deniz kuşu topladı.

Büyük çoğunluğu auk ailesinden guillemotlar olan kuşların bir kısmının da martılar olduğu görüldü.

Kuşlar şimdi daha detaylı incelenecekleri Aarhus Üniversitesi'ne gönderilecek.

Her gün yeni kuşlar bulduklarını söyleyen Fischer, "Bu gerçekten şiddetli ve Kuzey Denizi'ndeki birçok kuşun şu anda ölmekte olduğunu gösteriyor" dedi.

Aarhus Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü'nde kıdemli araştırmacı ve deniz kuşları uzmanı Krag Petersen, Danimarka'nın Batı Kıyısı'ndaki durumu ciddi olarak nitelendirdi.

Kuşların yemek bulmakta zorlandığı ve fırtına nedeniyle öldükleri düşünülüyor.