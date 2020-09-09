Danimarka, Tunus'un Maersk tankerinde mahsur kalan göçmenleri alması gerektiğini söyledi

7 Eylül Pazartesi günü üç uluslararası kuruluş, Akdeniz ülkelerini, bir ay önce ticari bir tanker tarafından kurtarılan 27 göçmeni, durumlarının kötüye gittiğini söyleyerek almaya çağırdı.

Maersk Etienne ekibi, Malta'nın talebi üzerine 4 Ağustos'ta Libya'dan kaçan göçmenleri aldı.

Ancak Malta Başbakanı Robert Abela o zamandan beri ülkesinin bunlardan sorumlu olmadığını söyledi.

Üç örgüt - BM Mülteci Ajansı (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) - hükümetleri göçmenlerin gemiden ayrılmalarına izin vermeyi reddederek uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı.

Örgütler Malta'yı ayrı tutmadılar, bunun yerine kıyıdaki AB ülkelerini harekete geçmeye ve diğer AB ülkelerini yer değiştirmiş göçmenleri kabul ederek dayanışma göstermeye çağırdılar.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten, "Gemide koşullar hızla kötüleşiyor ve hükümetler bu insanların kötü durumlarını görmezden gelirken artık oturamayız" dedi.

"Zaman daralıyor ve bu insanların güvenliği ve güvenliğinin sorumluluğu tamamen hükümet bakanlarına ait."

Danimarkalı denizcilik devi Maersk Pazar günü yaptığı açıklamada, mürettebat üyeleri onları kurtarmadan önce üç göçmenin denize atladığını açıkladı.

Ticari gemilerin göçmenleri kurtarmak veya barındırmak için donanımlı olmadığını söylediler.

Danimarka basınına göre, göçmenlerin teknesi Tunus karasularında sürüklenmişti.

Danimarka geçici dışişleri bakanı Kaare Dybvad Bek, AFP'ye verdiği demeçte, Danimarka "Tunus'un bu insanları ağırlamaktan sorumlu olduğuna" inanıyor.

Yazılı bir açıklamada "Hükümet, Tunus hükümetine yardım etmeye hazır" dedi.

BMMYK başkanı Filippo Grandi, AB ve üye devletlerini "biraz dayanışma göstermeye" ve "etkili bir yeniden yerleştirme mekanizması" kurmaya çağırdı.

IOM Genel Müdürü Antonio Vitorino, "Akdeniz'de kurtarılan insanlar için net, güvenli ve öngörülebilir bir karaya çıkarma mekanizmasının olmaması, yaşam için önlenebilir bir risk oluşturmaya devam ediyor" dedi.

Ortak açıklamaya göre, Etienne bu yıl şimdiye kadar göçmenleri kurtaran üçüncü ticari gemi oldu, ancak diğer gemiler yalnızca birkaç gün içinde göçmenleri çıkarmak için yer buldu.

BMMYK rakamlarına göre yılın ilk yarısında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Libya'dan 14.481 kişi denize açıldı.

Kaynak: thelocal.dk