Danimarka yabancı işçi alacak

Danimarka’da iş dünyası hükümete çağrısını yineledi ve istihdam açığının kapatılması için ülkeye daha fazla yabancı işçi alınmasını istedi.

İş dünyası dışında yerel yönetimler de istihdam açığının kapatılması için hükümetin gerekli önlemleri alması talebinde bulundu.

Gerek özel, gerek kamu sektöründeki giderilemeyen istihdam açığının “kriz noktasına” ulaştığı saptamasında bulunan iş dünyası ve yerel yönetimler, istihdam ile ilgili kuralların gevşetilerek daha fazla yabancı işçiye ülkenin kapılarını açması gerektiğini bildirdi.

Ekonomi haberleri veren “Finans” adlı medya kuruluşunun haberine göre Danimarka Belediyeler Birliği ve Danimarka Sanayiciler Birliği, parlamentoya yaptığı ortak çağrıda daha fazla istihdamın garanti altına alınması için ulusal uzlaşıya gidilmesini istedi.

Danimarka Belediyeler Birliği Başkanı Martin Damm, Ritzau haber ajansına yaptığı açıklamada, “Parlamentodaki partiler, seçmenlere karşı dürüst olsunlar. Kamu sektörünün insanlara vereceği hizmet için daha fazla ne yapmaları gerektiğini düşünsünler. Siyasi partiler, özel şirketlerin büyüme ve refahı sağlamaları için ihtiyaç duyduğu, belediyelerin ise insanların beklediği hizmetleri sunacak kadroya ve ekonomiye sahip olması için gerekli iş gücünü bulmaları gerekir.” dedi.

Danimarka Belediyeler Birliği’ne göre belediyelerin artan çocuk ve yaşlı insan sayısı yüzünden 2030 yılına kadar 44 bin ilave kadroya ihtiyacı bulunuyor.

Yerel yönetimlerde kadro sıkıntısı yüzünden hükümet son olarak yaşlı yurtlarındaki temizlik işçilerini sayısını düşürmüştü.

Danimarkalı işverenler ise işçi bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, acil olarak 38 bin yeni kadro için çalışan bulunmasını istiyor.

Danimarka Sanayiciler Birliği Direktörü Lars Sandahl Sørensen basına yaptığı açıklamada özel sektörün ihtiyaç duyduğu çalışanın yurt dışından getirilmesini istediklerini belirterek, “Çok daha fazla yabancı işçiye ihtiyacımız var. Bu ucuz işgücü elde etme meselesi değil. Sadece gerekli ihtiyaç duyduğumuz çalışanlara sahip olmak istiyoruz. Yeşil dönüşüm konusunda yapmaya karar verdiğimiz, sağlık ve refah konusunda yapmak istediğimiz şeyleri çalışanlar olmadan gerçekleştiremeyiz.” dedi.

Çalışma Bakanı Peter Hummelgaard, hükümetin yurt dışından işçi getirilmesi konusunu, yaz tatili öncesi benimsediğini belirtti ancak ne tür adımlar atılacağı konusunu ise açıklık getirmedi.

Kaynak: Euronews