Danimarka’da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Danimarka’da, Türk Diyanet Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) tarafından başkent Kopenhag’a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Slagelse şehrinde Yeni Cami’nde organize edilen program yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından dolayı vatandaşların katılımına kapalı gerçekleştirildi.



Sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla ülkede yaşayan Türk kökenlilere aktarılan program akşam yerel saat ile 19’da başladı ve 2 saat sürdü.



Programda, Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar, “Peygamberimiz ve Çocuk” konulu ilgili sohbet düzenledi.



DTDV’ye bağlı camilerdeki Kur’an-ı Kerim kurslarında öğretim gören çocukların da Hazreti Muhammed’in veda hutbesini Danca ve Türkçe anlattığı etkinlikte, DTDV bünyesindeki din görevlilerinin oluşturduğu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler okudu.



Program, İzmir’in Seferihisar ilçesinde cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de yapılan duayla sona erdi.



Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar, “Bu yıl peygamber efendimiz ve çocuk temamızdı, bu tema çerçevesinde çocuklarımızı da programımızın bir parçası yaptık. Veda hutbesini onların ağzından, onların dilinden hem Danca hem Türkçe olarak dinledik. İnşallah çocuklarımızın daha fazla katıldığı, peygamber efendimizi daha iyi andığımız programları Danimarka’da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



Türkiye’nin depremlerle karşılaşmamasını dileyen Gündoğar, “Malum zor günlerden geçiyoruz. Korona bizim için ciddi bir sıkıntı oluşturmakta. Bunun yanında bir de İzmir'de bir deprem yaşadık. İzmir depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize, Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah hepsinin acısını inşallah tez zamanda azaltır ve tekrar evlerine ve yuvalarına kavuşurlar.” ifadelerini kullandı.