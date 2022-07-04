Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün silahlı saldırı üzenlendi.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı olmak üzere 4 kişinin ise ağır yaralandığını kaydetti.

Terör eylemi değil, sanığın ifadesi açıklanmadı

Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.

Saldırı sonrası zanlının, kısa sürede yakalandığını belirten Thomasse, saldırının terör eylemi olmadığını vurguladı.

22 yaşındaki sanığın polis tarafından alınan ifadesinin kamuoyuna açıklanmadığı kaydedildi.

"Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu"

Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu ve bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Daha sonra saldırganın karşısına çıktığını anlatan Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.

"Danimarkalıları birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yayımladığı taziye mesajında, "Yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün silahlı saldırı düzenlenmiş, olayın ardından yakalanan zanlının 22 yaşında ve Danimarka kökenli olduğu ifade edilmişti.