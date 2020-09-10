Danimarkalı ırkçı parti üyelerinden Stockholm’de Kur’an yakma provokasyonu

Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı Stockholm‘ün Rinkeby, Fittja, Alby, Husby ve Upplansvesby mahallerinde 12 Eylül’de polisten Kur’an’ı Kerim yakmak için izin isteyen ırkçı parti üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.