Guterres: DEAŞ küresel tehdit olmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu DEAŞraporunda, ''DEAŞ, Irak ve Suriye'de gizli bir ağa dönüştü, küresel tehdit olmaya devam ediyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve henüz yayımlanmayan raporda, DEAŞ'ın küresel bir tehdit olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

BM Terörle Mücadele Komitesi, Yaptırım Denetleme Mekanizması, diğer BM ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan raporda, ''DEAŞ, Irak ve Suriye'de gizli bir ağa dönüştü, küresel tehdit olmaya devam ediyor. Serbest bırakılan yabancı savaşçıların geri dönmesi ve yer değiştirmesi bu tehdidi artırıyor.'' ifadesi kullanıldı.

DEAŞ'ın hala Ebubekir el-Bağdadi tarafından yönetildiği ancak üst düzey yöneticilerinin dağıldığı vurgulanan raporda, örgütün yerel operasyonlara öncelik verdiği Irak'ta gizli bir ağa dönüştüğü, geçiş, uyum ve güçlenme aşamasında olduğu, il düzeyinde hücrelerini organize ettiği belirtildi.

Irak'taki DEAŞ ağına Suriye'den gelen militanlarla takviye yapıldığı ifade edilen raporda, DEAŞ'ın Suriye'de de bazı ülkelerce Irak'taki ağa benzer bir yapıya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

DEAŞ'ın ''halife sonrası dönemde'' istikrar ve yeniden yapılanmayı baltalamayı, altyapıları hedef almayı ve ekonomik gelişmeyi engellemeyi amaçladığı ifade edilen raporda, örgütün ağırlık merkezinin Irak ve Suriye olmasının beklendiğine işaret edildi.

Raporda, ''DEAŞ en iddialı terörist grubu olmaya devam ediyor ve yakın gelecekte büyük ölçekli karmaşık saldırılar düzenlemesi bekleniyor. Örgüt, havacılığa saldırı ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer materyaller kullanma ilgisini sürdürüyor.'' değerlendirmesine yer verildi.

Sahadan ayrılan ve serbest bırakılan yabancı savaşçıların, tekrar aktif olmaya başladığı, tehdidi artıracağı uyarısı yapılan raporda, radikalleşen kadınların ve travma geçirmiş çocukların da tehdit teşkil edebileceğinin altı çizildi.

DEAŞ'ın yasa dışı altın ticareti yaptığı belirtilen raporda, DEAŞ'ın hala 30 ila 50 milyon dolar finansal kaynağa erişimi olduğu bildirildi.

Raporda, ''Örgütün Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği 3 bini yabancı 14 bin ila 18 bin savaşçı var.'' ifadesine yer verildi.

Irak'ta ise yaklaşık 3 bin DEAŞ militanının aktif olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 00:40