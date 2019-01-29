"DEAŞ üyeleri helikopterlerle Tacik sınırına getirildi" iddiası

Rusya İçişleri Bakanlığı Pakistan'dan Afgan-Tacik sınırına, helikopterlerle toplu olarak DEAŞ militanı gönderildiğini iddia etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov Tataristan İçişleri Bakanlığı’nın son kurulu sırasında yaptığı açıklamada, “DEAŞ savaşçıları, Pakistan topraklarından bilinmeyen helikopterler ile bugün Tacikistan sınırına transfer ediliyor." dedi.

Savaş bölgelerinden gelen göçmenlere sıkı denetim yaptıklarını belirten bakan yardımcısı "Göstergelere göre, daha fazla kanuna uygun davranmaya başladıklarını da" sözlerine ekledi.

DEAŞ militanlarının Tacikistan sınırına taşındığına dair iddialar henüz doğrulanmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net