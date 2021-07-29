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DEAŞ'ın eski elebaşlarından biri yakalandı

Fas, terör örgütü DEAŞ'ın eski liderlerinden birin Yunanistan'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Avrupa 29.07.2021, 07:15 29.07.2021, 07:23
DEAŞ'ın eski elebaşlarından biri yakalandı

Fas, terör örgütü DEAŞ'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Fas ve Yunanistan'dan yetkililerin düzenlediği operasyonla DEAŞ'in eski elebaşının yakalandığı duyuruldu.

Yakalanan kişinin kimliğine ve operasyona dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, şahsın iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.

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#Fas #DEAŞ
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