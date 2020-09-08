'Defol buradan!' Yahudi sorunu Ukrayna'yı heyecanlandırdı

Ukrayna ve İsrail arası Hasidiklerin kural tanımaz ziyaret hedefleri yüzünden gerildi.

Olay Ukrayna'da küçük bir kasabada türbe ziyareti yapmak isteyen Yahudilere tepki verilmesi ile patlak verdi.

Yerel sakinler, korona virüs salgınının ikinci dalgasının yaşandığı bugünlerde Yahudi topluluğun toplu ziyaret için bölgelerine girişe izin vermedi.

Dindar İsrailliler, Başkan Volodimir Zelensky'yi ve Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu asırlık kutsal gelenekleri ihlal etmekle suçladı.



Vatandaş isyanı

"Nereye tırmanıyorsun? Çık dışarı!" - İsrail'den gelen konuklar, Cherkasy bölgesindeki Uman kasabasında bu şekilde karşılandı.

Yahudi grubun gelişi nedeniyle şehir ayaklandı. Hasidizm, Yahudilikte herkesin kişisel kutsallığa ulaşabileceği güçlü bir harekettir. Türbeleri ve dünyanın farklı şehirlerindeki merkezleri ile birkaç şubeye ayrılmıştır. Dolayısıyla, birçok Rus Yahudisinin kendisinden bahsettiği Lubavichi akımının dini merkezi, Rusya'nın Smolensk bölgesindeki Lubavichi'de bulunuyor. Ve Breslau Hasidik için kutsal yer Ukrayna'daki Uman'dır. Hareketlerinin kurucusu Haham Nachman orada gömülüdür. Hayatta en az bir kez mezarına hac ziyareti, dindar bir eylem olarak kabul edilir.

Uman'da 82 binden biraz fazla insan yaşıyor ve her yıl şehir hacı akınıyla zorlukla baş edebiliyor. Ve yaklaşık 50 bin Hasidik oraya geliyor. Ancak bu yıl kasaba halkı İsrailli misafirleri kabul etmeyi kesinlikle reddetti.

Yerel halktan bir kadın polise "Güvenliğimizi düşündünüz mü? Fikrimizi sordunuz, onları ne zaman içeri aldınız? Burası bizim toprağımız!" diye bağırdı.



© RIA Novosti / Stringer / Dua sırasında Roş Aşana'nın Yeni Yılını kutlamak için Uman şehrine gelen Hasidik hacılar



Bölgenin her yerinden güvenlik görevlileri isyanı yatıştırmak için geldi, ancak yeterli sayıda insanı yoktu.

İki hafta önce, Vladimir Zelensky'nin Kiev'deki ofisinin pencerelerinin dışında çok daha barışçıl bir grev gerçekleşti. Uman Belediye Başkanı Alexander Tserbiy devlet başkanına seslendi: "Bizi dinleyin! Tehlikedeyiz!"

İlk başta, başkan ortaya çıkan soruna dikkat etmedi. Uman'a hac meselesi, ilgili bakanlıklar ve yerel makamlar düzeyinde, Acil Durumlar için Devlet Komisyonu tarafından katılımı olmadan kararlaştırıldı. Ama kendi aralarında hiçbir zaman bir anlaşmaya varamadılar. Örneğin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hacıların içeri alınmasını tavsiye ederse, Sağlık Bakanlığı kategorik olarak itiraz etti.

Ve iyi bir sebepten dolayı. Günlük vaka artışının 400-600 kişi olduğu Mayıs ayı sonunda ülke sınırlarını açmaya başladı. Temmuz ortasına gelindiğinde, istatistikler fazla değişmedi ve havaalanlarında sınır kontrol noktaları yeniden başlatıldı. Ancak Ağustos ayında durum daha da kötüleşti. 11'inde, 14'ünde - 1700'de ve 22'de - yaklaşık 2300'de 1100 vaka teşhis edildi. Bu arada, Uman, insidansın "kırmızı bölgesi" ne ait.

Ancak Başkan Zelenskiy hâlâ sessizdi. Ve Hasidim'in kitlesel gelişiyle ilgili panik büyüdü.

İsrail'de kavga - Hasidikler önlemlere uymuyor

Uman'a giden hacıların çoğu İsrail'den geliyor. Temmuz ayı başlarında bu ülkede ikinci koronavirüs dalgası resmen duyurulmuştu. "Kırmızı bölgelerin" sayısı her geçen gün artıyor. Ve birçoğu sadece belirli şehirlerin dini mahalleleri.

Mevcut durum, dindar ve seküler İsraillileri bile cezbetti. Ultra Ortodoks Yahudiler ve Hasidik, antiviral önlemlere uymamakla suçlanıyor. Çatışmanın doruk noktası, Kudüs'teki Yahudi liderlerden birinin oğlunun düğününü çevreleyen skandaldı. Binlerce kişi geldi.

Ancak İsrail yetkilileri Uman'a hac ziyaretini yasaklamadı. Bu, kemer sıkma savunucularını, özellikle de tıp mesleğini icra edenleri daha da kızdırdı.

İsrail'deki koronavirüs salgınıyla mücadele koordinatörü Profesör Roni Gamzo, gazetecilere konuştu."Uman'a 85 hac uçuşu yapmak mantıksız.. Artan koronavirüs vakaları göz önüne alındığında. Oraya gitmeye karşıyım ve fikrimi değiştirmeyeceğim!"

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yetkililerinin tepkisini beklemeden doğrudan Zelenski'ye döndü. Kendisi için Knesset gazetesinde onu "Ukrayna'da Yahudi karşıtı duyguları kışkırtmakla" suçlayarak eleştirildi.

Ve şimdi gerçekten bir anti-Semitizm dalgası var - aynı Uman'da yakın zamanda bir haham dövüldü. Polis suçluları asla bulamadı.

Ve tüm bunlar, Zelenski'nin ülkedeki anti-Semitizm seviyesinin "çok düşük" olduğu şeklindeki açıklamalarının zemininde. Cumhurbaşkanı, hem Ukrayna'da hem de İsrail'de Yahudilerin sempatisini kazanan Yahudi kökenini gizlemiyor.

Belki de hac sorunundaki belirsizlik bu güveni kaybetmeme arzusundan kaynaklanıyordu. Ancak Ukrayna lideri Hasidikler için beklenmedik bir şekilde sert önlemler aldı.

"Tamamen siyaset"

28 Ağustos'tan beri Ukrayna tüm sınırları kapattı. İsrail'den gelen hacılar için dahil. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre, dini liderler önceden uyarıldı. Ama aksini söylüyorlar.

Ukrayna Hahambaşı Moşe Reuven Asman gazetecilere, "Kabinenin böyle bir kararı bizim için şok edici: Cumhurbaşkanı ile görüşmede, giriş yasağı söz konusu değildi," dedi.

Ancak buna rağmen, Ukraynalı Hasidik'in yetkililerin talimatlarına uyacağını da sözlerine ekledi. 28 Ağustos'tan önce İsrail'den gelenler koronavirüs testi yaptırmak zorunda kalacak. Görünüşe göre, Roş Aşana tatilinde Uman'a geleneksel hac (Yahudi takvimine göre yeni yıl, bu yıl 19 Eylül'e denk geliyor), ancak az sayıda inanan ile gerçekleşecek.



© AP Fotoğrafı / Oded Balilty/ Ultra Ortodoks Yahudiler Tel Aviv'deki bir parkta dinleniyor



Ancak Ukrayna'da Yahudiler haberleri anlayışla kabul ettiyse, İsrail'de durum farklı. Yerel Breslau Hasidim, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hac ziyaretini aksatmakla suçladı. Liderleri artık onu desteklemeyeceklerini söyledi.

Herzliysky uzmanı disiplinlerarası enstitünün eski üyesi, Knesset Ksenia Svetlova'nın eski üyesi. RIA Novosti'ye verdiği röportajda, "Breslau Hasidimleri oldukça fazla sayıda ve iyi organize edilmiş. İsrail'deki seçimlerden önce her seferinde hangi tarafı alacakları sorusu ortaya çıkıyor. Şimdi sadece Netanyahu'yu değil, ona dost olan tüm siyasi güçleri de görmezden gelmekle tehdit ettiler." Dedi.

Ve İsrail yetkililerinin Uman'a hac meselesini Zelenski'ye verdiğini söyledi. Netanyahu'nun kendisi ancak Hasidik protestoların ardından hacıların İsrail'e dönüşünü ele alacak özel bir komisyon oluşturdu.

Siyaset bilimci, "Bana öyle geliyor ki, bu siyasi bir manipülasyon. Knesset'te yapılacak bir sonraki seçimler çok uzakta değil. Bu nedenle, hükümet bir yandan Ukrayna'ya akın eden hacıların saldırısını engellemeye, diğer yandan sorumluluğu başka birine devretmeye çalışıyor."

Ve bu "öteki" nin Ukrayna cumhurbaşkanı olduğu ortaya çıktı. Sınırların kapatılması nedeniyle, vaatlerin aksine, çok uzun zaman önce onu güçlü bir şekilde desteklemeyen dindar Yahudiler, ondan memnun değiller. Hasidikler antiviral normları görmezden gelmekle suçlandılar. Bu nedenle, şimdi Ukrayna'nın Yahudiliğin dini merkezlerinden biri olarak statüsü büyük bir sorundur.

Kaynak: ria.ru

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 14:50