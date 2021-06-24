Delta varyantı Fransa'da da yayılıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta (Hindistan) varyantı vakalarının arttığı bildirildi.

Fransa Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fransa’da Delta varyantının görülme oranının, geçen haftaya göre hızla artarak yüzde 9 ila 10'a çıktığını ifade etti.

Attal, bu oranın başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 12 ila 13 olduğunu aktardı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun dünkü verilerine göre, salgında ölü sayısı 110 bin 891'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 320 artışla 5 milyon 762 bin 322'ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta, Delta varyantının oranının yüzde 2 ila 4 arasında olduğunu duyurmuştu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.

AA