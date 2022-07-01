Denk Partisi Hollanda'da ilk defa şehir yönetiminde

Partinin söz konusu kentlerde dörder, ülke genelinde ise 15 kentte toplam 26 belediye meclis üyesi bulunuyor.

Hollanda doğumlu 30 yaşındaki Doğukan Ergin, AA muhabirine, Schiedam kentinin ilk Türk kökenli belediye encümen üyesi olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

Hollanda siyasi tarihinde partisinin ilk defa belediye yönetiminde bulunacağını belirten Ergin, "1968 yılında işçi olarak Hollanda'ya gelen bir dedenin torunu olarak onun hayatı boyunca çalıştığı şehirde bir idareci olmak ve şehrin yönetiminde bulunmak benim için gurur verici." dedi.

Ergin, Denk Partisinin şehri Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), İşçi Partisi (PvdA), Demokratlar 66 (D66) ve yerel bir parti olan Progresif Schiedam (PS) partileri ile birlikte yöneteceğini dile getirdi.

Belediye encümeni üyesi olarak şehrin yapılanması, eğitim, gençlik, sağlık sektörü ve ortak yaşam alanlarından sorumlu olduğunu kaydeden Ergin şunları kaydetti:

"Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığım geçtiğimiz 4 yılda Müslüman ya da gayrimüslim, Hollandalı ya da yabancı kökenli olsun bunları ayırt etmeden tüm şehri kucakladık. Ortak amacımız Schiedam kentinde yaşayan halka nasıl hizmet edebiliriz ve onlara nasıl daha yaşanılabilir ve güzel bir şehir inşa edebiliriz oldu. Önümüzdeki dört yıl ise belediye encümen üyesi olarak aynı düzeyde ve aynı şekilde tüm şehri kucaklayacağım ve herkese hizmet vermek için elimden gelen gayreti göstereceğim.

Enes Yiğit (31) de Hollanda'nın en büyük şehirlerinden biri olan Rotterdam'da belediye encümen üyesi olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Dedelerimiz 60'lı yıllarda Hollanda'ya gurbetçi olarak gelip fabrikalarda işçi olarak çalıştılar. Şimdi de onların torunlarının Rotterdam gibi büyük bir şehirde bu görevi yapması toplum olarak hepimiz için büyük bir onur ve şereftir." diye konuştu.

VVD, D66 ve yerel parti olan Yaşanabilir Rotterdam ile şehri yöneteceklerini aktaran Yiğit, "Önümüzdeki dört yıl yoksulluk ile mücadele, dil ve borçlanma sorunları alanlarından sorumlu olacağım." ifadesini kullandı.

Yiğit, Rotterdam halkına belediyeye olan güven sorununu aşarak kendilerine ulaşmaları çağrısında bulunarak "Kentte yoksulluk sınırı altında çok sayıda insan var. Her 6 çocuktan biri maalesef yoksulluk içinde yaşıyor. Halk belediyenin sunduğu farklı imkanlardan faydalanabilir. Biz de belediye yönetimi olarak onlara her zaman ulaşmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.