Deutsche Bank'ta arama başladı

Almanya'nın ünlü bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde kara para aklama soruşturması nedeniyle arama başlatıldı.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada aramanın federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde gerçekleştiriliyor.

Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi gözleri üzerine çekti.

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 avrodan işlem görüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 13:26