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Devlet başkan adayı, Hitler’in parti programını kendi programı sandı

Ukrayna’da devlet başkan adayı Sergey Kaplin, katıldığı bir televizyon programında sunucunun okuduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin programını kendi programı sanarak savundu.

Devlet başkan adayı, Hitler’in parti programını kendi programı sandı

Ukrayna televizyonundaki Hate Night Live programında gazeteci Yuri Gudimenko, Adolf Hitler'in lideri olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin programından bazı maddeleri, Ukrayna’da devlet başkan adayı Sergey Kaplin'in partisinin programındanmış gibi okumaya başladı.

Devlet başkan adayı Kaplin de durumun farkına varmayarak, maddelerin gerçekten kendi programından olduğunu sandı ve onları savunmaya başladı.

Sunucu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu böyle 20 dakika sürdü. Sonunda dayanamadım ve ona, bu programın Kaplin değil Hitler'in yazdığını söyledim" diye yazdı.

Kandırıldığını anlayan Kaplin, programındaki bazı tezlerin Hitler'inkiyle "örtüşüyor olabileceğini" söyledi.

Kaynak: Sputnik, baltnews.ee

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