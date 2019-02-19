Die Welt: Yahudisiz bir Avrupa, Avrupa olamaz

Son zamanlardaki Yahudi karşıtı olaylar ve en son Sarı Yelekler gösterisinde yaşanan bir olay, Fransa'da kaygılara neden oldu. Protestocular cumartesi günü Paris'te Fransız vatandaşı Yahudi filozof Alain Finkielkraut'a sözlü saldırıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta açıklandığı üzere 2018 yılında Fransa'da yaşanan Yahudi düşmanı olayların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 74 oranında artmış durumda. Nefretin sorumlusu kim ve bu nefret Sarı Yelekler'in meselesi mi?

Antisemitizm tüm Avrupa'da yaşanan bir sorun, diyor günlük Die Welt gazetesi:

“Büyük Britanya'daki Yahudi cemaatleri, İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn'in başbakan seçilmemesi uyarısını yapıyor ve başbakanlığa gelmesi durumunda Yahudilerin bir kez daha Avrupa'dan göç edecekleri kehanetinde bulunuyor. ... Antisemit suçların giderek arttığı Fransa'da şu sıralar olanlar, öncesinde İsveç'te yaşanmıştı. Orada da Yahudi cemaatinin sonunda vazgeçip göç ettiği görüldü. ... Bu şekilde devam edemez. Avrupa'da Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi ve kendimizi kaybetmek üzereyiz. Avrupa'daki Yahudi kültür birikimi kimliğimizin temel bir parçasıdır. Yahudi yurttaşların olmadığı bir Avrupa, Avrupa değil, bir komedi, bir skandaldır, Avrupa olarak sonumuz demektir.”

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 7 milletvekili istifa etti. BBC Türkçe’nin haberine göre İstifa eden milletvekillerinin partinin farklı kanatlarını temsil ettiğini belirten Luciana Berger, İşçi Partisi'nin "kurumsal olarak Yahudi düşmanı bir partiye dönüştüğünü" savunarak artık partide kalamayacağını kaydetti.

Kaynak: Die Welt, BBC