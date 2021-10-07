Diktatörün torunudur demediler oy verdiler

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu, Roma belediye seçimlerinde en popüler aday oldu.

Muhafazakar İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinden Rachele Mussolini hali hazırda anketlerde başı çekiyordu. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre de neredeyse yüzde 98'inin sayıldığı sandıklardan 8 bin 200'den fazla oy adı.

2. dönemde de belediye meclis üyesi olarak hizmet edecek olan 47. yaşındaki Mussolini, soyadının popülaritesiyle hiçbir ilgisi olmadığında da ısrar etti.

"Kişi, ne kadar ağır olursa olsun soyadından daha önemlidir"

Mussolini'nin torunu, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya verdiği demeçte, "Kişi, ne kadar ağır olursa olsun soyadından daha önemlidir" dedi.

İtalya'daki yerel seçimlerde sağcı partiler nispeten kötü performans göstererek Milano, Napoli ve Bologna gibi önemli şehirlerde belediye başkanlığı yarışını kaybettiler.

Ancak Roma'da, bu ay içinde sağcı aday Enrico Michetti ile eski merkez sol maliye bakanı Roberto Gualtieri arasında ikinci tur seçim yapılması planlanıyor.

Benito Mussolini, 1922 yılında İtalya başbakanlığına geldikten sonra muhalif kişi ve kurumları ortadan kaldırmış ve II. Dünya Savaşında Hitler'in yanında yer alarak İtalya'yı büyük bir yıkıma sürüklemişti.

Kaynak: Euronews