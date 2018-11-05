İsviçre'nin Vaud Kantonu'nda dilenmek yasaklandı

İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) girişimiyle kabul edilen ve perşembe günü yürürlüğe giren yasa, sokakta dilenen kişilere 100 İsviçre Frangı ceza uygulanmasını öngörüyor. Eğer kişi, başkalarıyla sistematik bir şekilde ya da yanında küçük bir çocukla dileniyorsa bu ceza 500 ila 2000 Frank'a kadar çıkabiliyor.

Yasayla küçük çocukların kullanılmasının önüne geçeceği belirtilse de, Lozan'da düzenlenen yürüyüşle karar protesto edildi ve grup yoksul insanların bu uygulamayla daha da korunaksız hale geleceğini, "Fakirlerin suça teşvik edileceğini" dile getirdi.

Yasa tasarısı geçtiğimiz salı günü 60'a karşı 56 oyla mecliste kabul edilmişti. İsviçre'nin Cenevre Gölü'ne kıyısı olan Vaud Kantonu Nyon, Lozan ve Montrö şehirlerini içerisinde barındırıyor.

Ülkenin Cenevre'de şehrinde dilenmek 2008 yılında yasaklanmıştı.

Kaynak: yenişafak