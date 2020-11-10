Avrupa'daki dış temsilciliklerde Atatürk için anma törenleri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Türkiye'nin Avrupa'daki birçok dış temsilciliğinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan tedbirler nedeniyle Türkiye’nin Brüksel’deki misyonlarından kısıtlı bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle birçok ülkeye ve uluslararası topluma ilham vermiş bir lider olduğunu söyledi.

Dünyada barışı tehdit eden terörizm, bağnazlık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi tehlikelere bakıldığında Atatürk’ün evrensel mesajının güncelliğini koruduğunu belirten Ulusoy, "Bugün artık birçoğu Belçika’nın da vatandaşı olmuş bu dost ve müttefik ülkedeki insanlarımızın Atamızı her daim kalplerinde sevgi ve saygıyla yaşattıklarını biliyorum." dedi.

İngiltere

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirler nedeniyle sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Ümit Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne işaret eden Yalçın, Atatürk dönemindeki Türk dış politikasına değindi. Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadabad Paktı gibi çok taraflı ve bölgesel diplomasiye verilen öneme dikkati çeken Yalçın, Atatürk'ün ölümünden sonra da tüm dünyada saygıyla anıldığını vurguladı.

Fransa

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Büyükelçilikte düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Aramızdan ayrılmasının üzerinden on yıllar geçmiş olmasına karşın, Atatürk milletimizin kalbindeki yerini tıpkı o günkü gibi korumaktadır. O ülkemiz için bir referans noktası olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'e sahip çıkmak için başta Atatürk olmak üzere onu kuranları iyi anlamak gerektiğini kaydeden Musa, "Cumhuriyet'i kuranlar Osmanlı'nın son yıllarına da tanıklık etmiş, o zorlu yılları yaşamışlardır. Hepsi Osmanlı'nın yetiştirdiği nesillerdir. Bu yönleriyle Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki sürekliliği sağlamışlardır." dedi.

Musa, Türk milletinin Atatürk'ün liderliğinde hiçbir milletin direniş gösteremediği zamanlarda dünyaya meydan okuduğunu söyledi.

Bu meydan okuma sonucunda Türk milletinin, tarih sahnesindeki yerini yeniden aldığını dile getiren Musa, bugün Türkiye'nin gerçekleştirdiği kapsamlı kalkınma projeleriyle, geliştirerek uyguladığı dünyaya açık ekonomi politikasıyla ve özellikle son yıllarda izlediği insani ve girişimci dış politikasıyla Cumhuriyet'in tüm değer ve kazanımlarını hiç olmadığı kadar tahkim ettiğini belirtti.

Musa, "360 derece anlayışıyla kültürü dünyasının hiçbir unsurunu ihmal etmeyen Türkiye ve Türk dış politikası, bu anlayışla Suriye, Doğu Akdeniz, Libya ve Kafkasya'da oyun değiştirici politikalar uygulamaya koymuş ve hamdolsun başarılı olmuştur, olmaktadır." dedi.

İtalya

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’nin ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Esenli, her yıl vatandaşlarla birlikte yaptıkları anma merasimini bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atatürk’ün sadece Türkiye’de yaptığı inkılaplarla değil, yurt dışında birçok mazlum ülkeye de önderlik ettiğini ifade eden Esenli, "Atatürk herkes için umut ışığı olmuştur. Yine yakın zamanda 2. Dünya Savaşı’nın zor döneminde hem savaşın öncesinde hem de savaşın sonrasında Atatürk’ün ülkemizin kısıtlı imkanlarına rağmen kapılarını Avrupa’nın Nazizm’den kaçan insanlara açtığını hatırlatmak isterim." dedi.

Büyükelçi Esenli, Atatürk’ün 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmasından sadece 9 gün sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını kurduğunu hatırlatarak, "Bu zamanın ötesinde bir karardır. Bugünkü zorlu Kovid-19 mücadelesinde fayda sağladığımız sağlık sistemimizin temellerini o zaman atmıştır." diye konuştu.

Esenli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün sağlık alanında çizdiği yolda kararlı şekilde ilerliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yine Atatürk’ün ileri görüşlülüğün temel taşı olduğunu hatırlamamızda yarar var. Cumhuriyetimizin 3. nesil çocukları olarak Atatürk’ü büyük bir minnetle, saygıyla, şükranla ve özlemle anıyoruz."

Malta

Türkiye’nin Malta Büyükelçiliği de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün. 82. yılı dolayısıyla başkent Valetta’daki Türk Şehitliğinde anma töreni düzenledi.

Törende Büyükelçi Kerem Kıratlı Şehitliğe çelenk bırakırken, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Merasime Büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Macaristan

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Büyükelçilikte düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün müstesna niteliklere sahip, bilgili, cesur ve kahraman bir asker, ülkesini işgalden, milletini esarete düşmekten kurtaran bir komutan olmasının yanı sıra çok okuyup araştıran, istişareye önem veren, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyen, stratejik analiz ve öngörü yeteneğine sahip, geleceğe ilişkin sağlam bir vizyonu bulunan bir münevver olduğunu söyledi.

Atatürk'ün başka hiçbir liderin başaramadığı köklü değişim ve dönüşümleri başarmış ve tüm dünyanın saygısını kazanmış seçkin bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Oktay, şunları kaydetti:

''Çeşitli cephelerde kendilerine karşı savaştığı ülkelerin halk ve liderlerinin dahi saygısını kazanmış olan Atatürk diğer mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerinin de en büyük ilham kaynağı olmuştu. Atatürk’ün, ebediyete intikalinin üzerinden geçen zamana rağmen tüm dünyada bugün de aynı saygıyla hatırlanıyor olması, dünya tarihindeki ölümsüz liderler arasında silinmez bir yer edinmiş olduğunun en somut kanıtıdır.''

Yunanistan

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Büyükelçilikte yaptığı anma konuşmasında, Atatürk'ün hafızalardaki mümtaz ve müstesna yerini koruduğuna işaret ederek, "Günlük liderlerle ölümsüz liderler arasındaki fark, Atatürk gibi ebedi liderlerin geride bıraktıkları ilkelerinin de ölümsüz olmasıdır." dedi.

Atatürk ve arkadaşlarının omuzlarında yükselen Cumhuriyet'in kıymetini her geçen gün daha iyi anladıklarını belirten Özügergin, "Mustafa Kemal, Türk milleti olarak bize hep güvendi. Güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Ülkemizi ve insanımızı geleceğe taşıma görev ve sorumluluğunun bizlere ait olduğunu bir an için unutmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik ve beraberlik içinde tutku ve coşkuyla sahiplenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, anma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk’ün çağdaşı ve ardından gelen liderlerle karşılaştırıldığında, mirasına ve etkilerine bakıldığında büyüklüğünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Doğumundan 139, ölümünden 82 yıl sonra her gün yüzlerce, binlerce, her yıl milyonlarca insanın yattığı yeri ziyaret ederek Atatürk'e olan özlemlerini ve saygılarını ifade ettiğine dikkati çeken Üğdül, şunları kaydetti:

''Atatürk, ulusal Kurtuluş Mücadelemize önderlik yapmak, daha sonra modern Türkiye'yi kuran devrim ve reformları gerçekleştirmekle, tarih sahnesine ilk olarak askeri dehasını kanıtlayarak çıkmış olsa da onu Türk halkının gönlünde ölümsüz kılan ve dünyanın en önemli liderleri arasında ayrıcalıklı bir yere oturtan özelliği devrimciliği, devlet adamlığı ve yöneticilik alanında gösterdiği üstün başarılar ile günümüzde dahi halen geçerliliğini koruyan barışçı ve demokratik vizyonudur.''

Çekya

Kovid-19 önlemleri nedeniyle Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği bahçesinde açık havada düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 82 yıl geçmesine rağmen her geçen gün daha iyi anlaşılarak sevildiğini söyledi.

Bağış, Atatürk'ün sadece 10 Kasımlarda değil her geçen gün rahmet, minnet ve hürmet ile anılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın, ekonomi, hukuk ve eğitim alanlarında büyük atılımlar yaptığı 19. yüzyılda gereken gelişme ve dönüşüm adımlarını atma konusunda geç kalan milletine bağımsızlığını kazandıran Mustafa Kemal Atatürk, Türk devletinin ulaşması gerektiği aşamayı, 20. yüzyılın başlarında şaşmaz bir sezgiyle görerek yaşamda en gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunu tespit etmiştir."

Atatürk'ün sezgi ve öngörü yeteneğinin gençlere en iyi şekilde anlatılması gerektiğini dile getiren Bağış, "Sovyetlerin çökeceğini ve oradaki soydaşlarımızla kültür köprüleri kurmamız gerektiğini öngörmüş olması genç nesillere öğretilmelidir." dedi.

Bağış, Karabağ'ın bağımsızlığına kavuşmasının onun hayallerinin gerçekleşmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Barışın kalıcı olabilmesi için bir Avrupa Birliği kurulması fikrini ortaya atmış olması Avrupa'daki insanların bilmesi gereken bir olgudur. Bu öngörüler bizlere öğretilen 'Dayısının çiftliğinde karga kovaladığından' çok daha önemlidir." görüşünü paylaştı.

Atatürk'ün gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlıktan, ülkenin her bakımdan kalkındırılıp güçlendirilmesinden geçtiğine inandığını kaydeden Bağış, "Bugün en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti de 2023 ve 2071 hedefleri ile onun gösterdiği istikamete doğru kararlılıkla yol almaktadır." şeklinde konuştu.

Balkanlar

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğinde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, büyük liderlerin her 100 yılda bir geldiğini söyleyerek, "Türkiye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderle ülkesini kurup bugünlere kadar getirebildi." dedi.

Sırbistan’da da Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Atamızın ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarının aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir diğer Balkan ülkesi Slovenya’da, Türkiye’nin Ljubljana Büyükelçiliğinde Büyükelçi Esen Altuğ’un katılımıyla Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni yapıldı.

Kaynak: AA