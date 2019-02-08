DİTİB cami yetkilisine saldırı düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya’da, DİTİB Bretten Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik’in FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandığını açıkladı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter’dan FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu. Kıran, Almanya’da DİTİB Bretten Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik’in FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandığını açıkladı.

Dün gece Avrupa’nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yön.Kur.Üyesi Savaş Çelik, FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı.Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek!

DİTİB Başkanı Kazım Türkmen, olayın detaylarını TRT Haber’de anlattı.

Türkmen, Çelik’e saldıranların, “Bizim abilerimize, ablalarımıza dokunmayın. Ablalarımız kırmızı çizgimizdir.” dediğini söyledi.

Çelik’in ‘kime diyorsunuz’ deyince saldırganların küfürler söyleyerek, “Siz kim olduğumuzu biliyorsunuz” dediklerini aktaran Türkmen, “Açıkça FETÖ terör örgütünün ismini verdiklerini Savaş Bey ifade ediyor.” dedi.

FETÖ'cüler DİTİB'e bağlı cami görevlisi Savaş Çelik'i Almanya'da bıçakladı. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.

"Göğsünden ve kalçasından bıçak darbeleriyle yaralama oluyor"

FETÖ’cülerin, Çelik’i göğsünden ve kalçasından bıçak darbeleriyle yaraladığını anlatan Türkmen, “Plastik kelepçeyle ellerini arkaya bağlıyorlar, tabancayla da şakağına birkaç defa vuruyorlar. Kendisini orada bırakıp kaçıyorlar. Savaş Bey çocukları görmesin diye komşusunun evine gidiyor. Polis de oraya çağrılıyor ve ifadesi alınıyor.” ifadelerini kullandı.

DİTİB Başkanı olarak FETÖ’cülerin nasıl bir siyasi yapılanması olduğunu bilmediğini belirten Türkmen, “Basından takip ettiğimiz kadarıyla bunun Almanya’da siyasi sığınma hakkı olduğu biliniyor. Yoğun bir şekilde Almanya’da oldukları da ifade ediliyor. Yapıları nasıldır bu konuda bir şey söylemem mümkün değil.” diye konuştu.

Çelik şöyle devam etti:

“Derneklerimiz, başkonsolosluğumuz, din hizmetleri ataşemiz, birliklerimiz Savaş Bey’in yanındalar ama şu ana kadar beni bir yetkili aramadı.

Bölgede güvenlik görevlileri olayı takip ediyorlar. DİTİB Başkanı olarak şunu söylemem gerekir: Cami saldırıları Almanya’da bilinen bir vaka idi. Şu ana kadar cami saldırılarında faillerin bulunması konusunda başarı yok. İnşallah bu olay takip edilip failleri bulunur.”

Kaynak: TRT Haber