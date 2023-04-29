DİTİB Esslingen Camii ibadete açıldı

Yaklaşık 1100 metrekare kullanım ve 550 metrekare ibadet alanına sahip olan ve aynı anda 750 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin açılışına Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Esslingen beldesinde yaklaşık 4 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Esslingen Camisi ibadete açıldı.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Esslingen beldesinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camii, ibadete açıldı.

1991 yılında kurulan, yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Esslingen DİTİB Camii, yaklaşık 1100 metrekare kullanım ve aynı anda 750 kişinin ibadet edebileceği 550 metrekare ibadet alına sahip. 26 metre uzunluğunda tek minareli, zeminden 25 metre yüksekliğinde ve 25 metre çapında ana kubbeden oluşuyor. Üç kattan müteşekkil camide, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra gençlere, yetişkinlere ve kadınlara özel lokal, anaokulu sınıfı gibi hizmet birimleri yer alıyor. Geleneksel cami mimarisi ile modern mimarinin buluşmasını simgeleyen camide mihrap, minber, kürsü ve müezzin mahfili mermer oymalarla süslenmiş. Zemini özel dokuma halı ile döşenen caminin, üç halka ve Allah (c.c)'ın 99 farklı ismini simgeleyen özel tasarımlı avize ile aydınlatılıyor. Isıtma ve soğutmasının yenilenebilir güneş enerji sistemleriyle sağlanacağı camide, yaşlılar ile engelliler için iki adet asansör düşünülmüş, ayrıca 100 araçlık park yeri tahsis edilmiş.

Açılış törenine; Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Sandra Boser, Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Esslingen am Neckar Büyükşehir Belediye Başkanı Matthias Klopfer, Esslingen Belediye Başkanı Faruk Bayraktar, Federal Alman Meclisi Üyesi ve hükümet eski din özgürlüğü sorumlusu Markus Gruebel, Baden-Württemberg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer, Württemberg DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi, Katolik Kilisesi papazı Stefan Möhler’in yanı sıra yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre DİTİB derneklerinin başkan ve yöneticileri ile Esslingen’de ikamet eden Alman ve Türk sakinler katıldı.

Açılış töreni Esslingen DİTİB Camii din görevlileri Nurettin Pak ve Sara Koşaloğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dernek başkanı Musa Bolat’ın selamlama konuşması ile başladı. Cami müştemilatı hakkında bilgi veren Bolat, Esslingen’in yerel yöneticilerine, belde sakinlerine ve caminin yapımında maddi ve manevi emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından Esslingen DİTİB Camii öğrencileri, ‘Caminin Dünü ve Bugünü’ isimli tiyatro gösterisi sundu.

Esslingen çok kültürlü zenginliğe sahiptir

Açılışta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Sandra Boser, “Cami projesine bir çok yerel yönetimler ve dernekler destek vermiştir. Esslingen şehrine de bu yakışır, çünkü şehrimiz her zaman çok kültürlü bir zenginliğe sahipti ve hep böyle kalacaktır” dedi.

Cami birlikte yaşamanın sembolü olacak

Boser, şöyle devam etti: “Esslingen şehrinde 145 ülkeden farklı inançlara ve kültürlere sahip insanlar karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşamaktadır. Ayrıca aktif ve başarılarıyla öne çıkan bir şehirdir. Bu cami de bu şehrin bir parçası olacaktır. Bir araya gelme ve buluşma yerleri olan bu cami, aynı zamanda şehrin kalbi ve birlikte yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaşamanın da sembolü olacaktır. Ayrıca çocukların ve gençlerin ufuklarını geliştirmelerinde, destek ve eğitim almalarında zemin hazırlayan bir mekan olacaktır. Bu vesileyle caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu ifade eden Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, “Bu cami Esslingen’in ve şehirde yaşayan Müslümanların ve gayrimüslimlerin ayrılmaz bir parçası haline gelecek, insanların birbirlerinin kültürlerini ve dinlerini tanıyabilecekleri, bayramları birlikte kutlayabilecekleri ve birlikte güzel zaman geçirebilecekleri bir karşılaşma ve tanışma yeri olacaktır. Camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda sosyal kaynaşma mekanları olarak da hizmet veren mekanlardır“ dedi.

Türkiye’de yaşanan depremin ardından Baden-Württemberg eyaletinin neredeyse tüm şehirlerinde duaların edildiği ve anma etkinliklerin düzenlendiğini de dile getiren Koçak, “Birçok kasabada dayanışma duaları yapıldı ve pazar yerlerinde dayanışma stantları kuruldu. Türk toplumu, dernek ve cemiyetler, Alman dostlarımızla birlikte deprem bölgesinde öncelikli yardım malzemelerinin ulaştırılması için gece gündüz çalıştılar. Yaraların sarılması için destek veren herkese minnettarız. Bu vesileyle Esslingen Camii’nin yapımında emeği geçenlere tebriklerimi sunuyor, caminin nice dostane karşılaşmalara ev sahipliği yapacağını, toplumsal barış ve huzura hizmet ederek İslam dininin barış, sevgi ve hoşgörü mesajını en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphe duymuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bu cami birlikte yaşamanın nişanesidir

Esslingen şehrine zenginik katacak caminin açılışında bir araya geldiklerini dile getiren Esslingen am Neckar Büyükşehir Belediye Başkanı Matthias Klopfer, “Farklı kültürlerin bir araya gelmesinde merkezi rol üstlenen bu caminin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Caminin yapımına yerel yöneticiler, şehir sakinleri ve kiliseler büyük destek verdiler. Bu cami şehirde yaşayan sakinlerin camisidir, aynı zamanda birlikte yaşamanın da nişanesidir. Esslingen DİTİB Camii gençlik birliği, belediye gençlik halkasının bir üyesidir ve bu alanda da başarılı çalışmalar gerçekleştirmedir. Bu cami Esslingen’de huzur ve beraberlik içinde yaşama adına bir milat, aynı zamanda tolerans, hoşgörü ve anlayış içinde birlikte yaşamın da bir anlamıdır. Belediye Başkanı olarak, caminin yapımında emek veren herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyor, caminin iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Federal Alman Meclisi Üyesi ve hükümet eski din özgürlüğü sorumlusu Markus Gruebel, Esslingen Belediye Başkanı Faruk Bayraktar, Baden-Württemberg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer ve Katolik Kilisesi papazı Stefan Möhler de, karşılıklı saygıyı artırmak, ön yargıyı kırmak adına inşa edilen caminin yapımında emek veren hayırseverlere ve yerel yetkililere teşekkür etti.

Camiler ortak geleceğin köprüsüdür

Camilerin toplanma, konuşma, tanışma, fikir alışverişinde bulunma yerleri olduğuna vurgu yapan DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, “Esslingen şehrinde caminin yapımı için destek veren yerel idarecilere ve şehrin sakinlerine öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikimine sahip olan DİTİB teşkilatı ve onun bir şubesi olan bu cami derneğimiz, köprü vazifesinden öte ortak geleceğe yol gösteren bir eserdir. Gerek Esslingen gerekse Almanya için, herkes için bir kazanımdır. Almanya’nın en büyük Müslüman dini cemaati olarak DİTİB, daima insanların ve toplumun tamamının refahını ve huzurunu gözeten bir kurumdur. 40 yıllık dernek geçmişi, deneyim ve bilgi birikimi ve yarım asrı aşkın süredir bu ülkede kök salmış ve inanç, kültür ve deneyim bakımından zengin bir çalışma ve hizmet alanına sahiptir. Gerek Esslingen gerekse Almanya için, herkes için bir kazanım ve temeldir. Bu külliyenin inşaasından bugüne gelinceye kadar destek sunun, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, caminin yapımı ve hayata geçirilmesinde emeği geçenler adına dernek başkanı Musa Bolat’a plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından Esslingen DİTİB Camii’nin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Tören, caminin davetliler tarafından gezilmesiyle sona erdi.

