Diz çöktürülen liseliler Fransa’yı karıştırdı

Paris yakınlarındaki bir okulda 153 genç protestocu sarı yeleklilere destek verdikleri için gözaltına alındı.

Polis, ellerine ters kelepçe taktığı gençlerin bazılarını duvar dibine dizdi.

Gözaltına alınanların tümü diz çöktürüldü. Hepsinden ellerini başlarının üzerine koymaları istendi. Video kaydında coplu polislerden birinin, 'İşte akıllı bir sınıf' dediği ifadeleri dikkat çekti.

Paris'in yaklaşık 50 kilometre batısındaki Mante-la-Jolie'de çekilen görüntüler, ülkeyi sarsmaya başladı. Video kaydının alındığı okul ise, Lycée Saint-Exupéry.

Fransa'da üç hafta kadar önce başlayan protestoları, sarı yelekliler sürüklüyor. Hükümet, ülke çapına yayılan protestolar üzerine akaryakıt ve elektrik zamlarını geri aldı.

Ancak, sarı yelekliler Cumartesi günü Paris'te yeniden büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Fransız hükümeti, Cumartesi günü on binlerce güvenlik görevlisini sahaya sürecek.

Ayrıca hafta başından bu yana, öğrenciler sokaklarda... Başta Marsilya olmak üzere çok sayıda kentte onlarca öğrenci gözaltına alındı.

Fransa'da birçok okulda eğitime ara verildiği biliniyor.

Kaynak: Ajanslar



