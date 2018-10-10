Dizel araçlara kısmi yasak geldi

Berlin İdari Mahkemesinde görülen davada, gelecek yıl 1 Haziran'a kadar dizel araçların belirli caddelerde trafiğe çıkmalarının yasaklanmasına hükmedildi.

Mahkeme kararında, Berlin Eyalet Hükümetinin gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği ifade edildi.

Mahkeme kararının temyize açık olduğu ve eyalet hükümetinin kent içinde bazı caddelerde 2 ay önce başlattığı 30 kilometre hız sınırı nedeniyle bu yasağın bazı caddelerde uygulanmasına gerek olmayabileceği ifade edildi.

Avrupa egzoz gazı emisyonu mevzuatına göre, dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan "Euro 6" kategorisindeki araçlar için bu yasak söz konusu değil.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Federal İdare Mahkemesi 27 Şubat'ta verdiği kararda, hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde dizel araçlar için yasak getirilebileceğine hükmetmişti.

Kararda, dizel yasağı emisyon düzeyi açısından belli koşullara bağlanmış, böylece şehirlerin yasak konusunda farklı düzenlemelere gidebilmesine olanak tanınmıştı.

Kaynak: AA