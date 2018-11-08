Dizel yasağının kapsamı genişliyor

Almanya'da Köln İdare Mahkemesi, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerinde bazı dizel araçların yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Euro 4 sınıfı eski dizel yakıtlı araçlar, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerine giremeyecek.

Söz konusu yasak, 1 Eylül 2019'dan itibaren, daha yeni olan Euro 5 sınıfı dizel araçları da kapsayacak.

Getirilen yasakla her iki şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Köln Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan şehir içi otobüsleri, 2019 yılından itibaren elektrikli otobüslerle değiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: AA