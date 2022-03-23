"Doğu Avrupa'da kalıcı NATO güçlerine ihtiyaç var"

The Guardian'ın haberine göre, yarın yapılması planlanan NATO zirvesi öncesi Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Jonatan Vseviov, "Tamamen yeni bir güvenlik ortamında olacağız. Yeni bir Ukrayna olacak. Yeni bir Rusya olacak. Yen bir Avrupa olacak. (Savaş öncesine) 23 Şubat'a geri dönüş yok." ifadelerini kullandı.

Vseviov, bölgesel gelişmelerin Avrupa güvenliğinin yeniden inşasını ve NATO'nun "tuzak teli" düzenlemesine dayalı caydırıcılıktan, savunmaya dayalı caydırıcılığa geçiş yapması gerektirdiğini belirtti.

NATO'nun Doğu Avrupa'da takviye kuvvetlere bağımlılığının azaltılmasını ve olası bir Rus müdahalesine karşı kalıcı birliklerin bölgeye konuşlandırılmasını isteyen Vseviov, örgüt içinde de bu yönde fikir birliği olacağına inandığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdikten sonra NATO tarafından Baltık ülkeleri, Polonya ve Doğu Avrupa’nın geri kalanına konuşlandırılan asker sayısı 20 bini aştı.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.