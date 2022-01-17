Doğu Türkistan'da yaptıklarını unuttu, dünyaya barış mesajları verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınını alt edebilmek için güçlü uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çevrim içi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi"nin açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrasında dünya ekonomisinin toparlanması konularını ele aldı.

Dünyanın küresel olarak büyük değişiklikler içine girdiğini belirten Şi, "Yaşadığımız değişim, 100 yılda bir görülen salgınla birleşmiş haldedir. Dünya, bugün karmaşık bir geçiş dönemi içindedir. Salgını yenmek ve Kovid-19 sonrası yeni dünyayı inşa etmek, bugün en büyük endişemiz haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Şi, salgının dünyada hiçbir ülkeyi farklı etkilemediğini vurgulayarak "Küçük gemiler fırtınaya karşı dayanıksızdır fakat büyük gemiler, fırtına karşısında ayakta kalabilir. Uluslararası camianın çabaları sayesinde Kovid-19 ile mücadelede büyük ilerlemeler katedildi." diye konuştu.

Kovid-19'un küresel sağlık güvenliğine ve küresel ekonomiye ciddi tehditler arz ettiğini belirten Şi, "Salgını alt etmek için güçlü iş birliği şarttır. Bu konuda geri durmak ve suçu başkasına atmak, Kovid-19 ile mücadelede gereksiz gecikmelerden başka bir sonuç yaratmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin, şimdiye kadar 2 milyar dozdan fazla aşı tedarik etti

Şi, aşının salgına karşı güçlü bir silah olduğunun altını çizerek "Çin, şimdiye kadar 120'nin üzerinde ülke ve bazı uluslararası kuruluşlara 2 milyar dozdan fazla aşı tedarik etti. Bunun yanı sıra Afrika ülkelerine 600 milyonu bağış olmak üzere 1 milyar doz daha aşı yollayacağız. Aynı şekilde Asya ülkelerine 150 milyon doz aşı bağışlayacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sonrası küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin Şi, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkeler, para politikalarında geri adım atar ve tavır değiştirirse, bunun olumsuz etkileri dünyaya yayılacak ve gelişmekte olan ülkeler bedel ödeyecektir. Dünya ülkeleri olarak bariyerleri kaldırmalı, duvar örmemeliyiz. Birbirimize karşı açılmalı, kapanmamalıyız. Birbirimizden kopmamalı, aksine entegre olmalıyız. Bu şekilde açık bir küresel ekonomi inşa edebiliriz."

Şi, ülkesinin küresel kalkınmaya yönelik vaatlerini somut adımlara çevirme yolunda bütün ortaklarıyla çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Zıtlaşmalar sorun çözmez"

Dünyanın bugün huzur ortamından uzak olduğunun altını çizen Şi, "Nefret ve ön yargı körükleyen söylemler, baskıcı ve zıtlaşmaya dönük hamleler, dünyaya barış getirmeyecektir. Tarih bir kez daha kanıtlamıştır ki; zıtlaşmalar hiçbir şekilde sorun çözmez sadece daha feci sonuçlar yaratır. Korumacılık ve tek taraflılık kimseye fayda getirmez, en nihayetinde başkalarının çıkarını zedeler." diye konuştu.

Şi, insanlık için en doğru yolun barışçıl kalkınma olduğunu belirterek "Farklı ülkeler ve medeniyetler, karşılıklı saygıyı esas alarak refah seviyesini artırabilir. Tarihten dersler almalı, istikrarlı bir dünya düzeni için çalışmalı, insanlığın ortak değerlerini savunmalı ve insanlık için ortak bir gelecek inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

"2022 Davos Gündemi" toplantıları, 21 Ocak'ta sona erecek.