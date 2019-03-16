Donbass'ta asayiş berkemal

Ukrayna askeri yetkilileri tarafından bu sabah yapılan açıklamada, 15 Mart’ta Donbass’ta Ukrayna ordusuna karşı altı kez saldırı gerçekleştirildiği ve Ukrayna ordusunda her hangi bir zayiatın yaşanmadığı bildirildi.

Dün Rusya destekli gruplar, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde savunma görevi icra eden Ukrayna birliklerine altı kez saldırı düzenledi.

Ukrayna Ortak Güçler Operasyonunun basın merkezi tarafından, “Dünkü saldırıda Ukrayna ordusunda kayıp yaşanmadığı bildirildi. Ayrıca, İstihbarattan edinilen bilgilere göre, saldırılar sırasında iki terörist de etkisiz hale getirildi.” açıklaması yapıldı.

Kaynak: qha