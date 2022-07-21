Draghi hükümeti hala sallantıda

Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan siyasi kriz, derinleşmeye devam ediyor.

M5S'nin geçen haftaki tavrı sonrasında istifasını veren ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından bu isteği kabul edilmeyen Draghi, bugün parlamentonun üst kanadı Senato'da hükümeti için güvenoyu aradı.

Başbakan Draghi, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir" açıklamasıyla ulusal birlik hükümetini devam ettirme isteğini belli etse de Senato Genel Kurulundaki görüşmelerde durum tersi yönde gelişti.

Draghi'nin konuşmasındaki gibi partileri uzlaşmaya çağıran bir senatörün sunduğu karar tasarısı üzerinden yapılan güven oylamasına, hükümetten daha önce desteğini çeken M5S'e ek olarak sağ partiler Lig ve Forza Italia da katılmadı.

Draghi hükümetini destekleyen karar tasarısı oy kullanan 133 kişiden 95'inin "evet" oyuyla kabul edildi ancak bu sonuç, hükümetinin Senato'daki çoğunluğunun kırılgan olduğunu ortaya koydu.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, koalisyon ortağı üç partinin Draghi hükümetinden desteğini çekmesi, ülkeyi erken seçime bir adım daha yaklaştırdı.

Basındaki haberlere göre, Başbakan Draghi, Senato'nun ardından yarın da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde hükümetinin geleceği üzerindeki görüşmelere katılacak.

ANSA ajansının haberinde, Draghi'nin yarın sabah meclisteki görüşmenin hemen başında istifa etme niyetini dile getirip, istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gideceği belirtildi.

Draghi'nin istifa etmesi halinde, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, istişareler yapıp 74 yaşındaki Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na seçimlere kadar olan süre için yeni bir hükümet kurma görevi verebileceği ya da parlamentoyu feshederek 2023'ün ilk aylarındaki genel seçimleri sonbahara çekebileceği dile getiriliyor.

İtalyan basınında seçimlerin öne alınmasının daha güçlü senaryo olduğu ifade ediliyor.

Siyasi partiler, hükümet kriziyle ilgili birbirlerini suçladı

Draghi hükümetine başından beri destek veren ve bugünkü güven oylaması öncesinde de desteğini açıklayan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Bu çılgın günde, parlamento İtalya’ya karşı çıkma kararı alıyor. Biz bunu önlemek ve Draghi hükümetini desteklemek için her türlü çabayı gösterdik. İtalyanlar, sandıklarda temsilcilerinden daha akıllı olduklarını göstereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayarak desteğini çeken sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise "Draghi ve İtalya'nın günlerdir 5 Yıldız Hareketi’nin çılgınlıklarının ve PD’nin güç oyunlarının kurbanı olduğunu" savundu.

Salvini, M5S yerine merkez sağ olarak Draghi hükümetini desteklemeye hazır olduklarını ama PD’nin bunu mahvettiğini ileri sürdü.

Hükümet krizini başlatan M5S'nin lideri Giuseppe Conte ise bugün Draghi'den kendilerine yönelik küçük gören bir tutum sezdiklerini söyledi. Conte, sağ partilerin de kendilerini hükümetten atmak için kasıtlı bir irade ortaya koyduğunu savundu.

Hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve Draghi hükümetine sürmesinden yana olan “Gelecek için Birlikte” hareketinin lideri Luigi Di Maio ise "Bu trajik seçimin etkileri tarihte yerini alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.