Draghi istifa ediyor

Ülkede geçen hafta başlayan hükümet krizi derinleşerek devam ediyor.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da dün hükümet krizini açıklayıp güvenoyu arayan ancak 5 Yıldız Hareketi (M5S), Forza Italia (FI) ve Lig olmak üzere 3 partinin desteğini çekmesiyle kıl payı güvenoyu alan Başbakan Draghi, bu sabah da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde hükümet krizi üzerindeki görüşmelere katıldı.

Görüşmelerin başında çok kısa bir konuşma yapan Draghi, parlamentoya bugüne kadar yaptığı işlerden ötürü teşekkür etti.

Başbakan Draghi, Senato'da dünkü oylamada 3 partinin hükümetine desteğini çekmesine işaret ederek, "Dün akşam Senato'da ortaya çıkan sonuç ışığında, Cumhurbaşkanı'na kararlarımı iletmek üzere bu oturumun durdurulmasını talep ediyorum." dedi.

Draghi, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda uzun süre alkışlandı.

Başbakan Draghi, Temsilciler Meclisi'nden ayrılarak, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’ye gitti.

İtalyan basınına göre, Draghi, Mattarella'ya hükümetinin istifasını sunacak.

Ülkenin önde gelen gazeteleri de Senato'da dünkü oylama sonrası Draghi hükümetinin sonuna gelindiği görüşünde birleşti.

Corriere della Sera gazetesi, "Draghi hükümetine elveda" manşetini atarken, hükümetten desteğini çeken Lig, Forza Italia ve 5 Yıldız Hareketi’nin Draghi’yi batırdığını yazdı.

La Stampa, "Utanç" başlığını kullanırken, Lig lideri Matteo Salvini ve M5S lideri Giuseppe Conte'nin hükümeti batırdığını yazdı.

Il Messaggero gazetesi de "Draghi hükümeti için yolun sonu" manşetini attı.

Basında çıkan haber ve yorumlarda, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentodaki sonuç itibarıyla hükümetin istifasını kabul edeceği, ardından 2023’ün ilk aylarında yapılması gereken seçimlere kadar bir hükümet kurulma ihtimali olup olmadığına bakacağı ya da parlamentoyu feshederek seçimleri eylül ya da ekim ayına çekeceği belirtildi.

Sonbaharda seçim ihtimalinin daha güçlü bir senaryo olduğu yorumları öne çıkıyor.

İtalya'da siyasi kriz, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başladı.

Bunun hemen ardından Başbakan Draghi, ulusal birlik hükümetini oluşturan unsurlardan birinin kendisine destek vermemesiyle hükümetinin bozulduğu gerekçesiyle istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi’ne bilgi vermesini ve güvenoyu aramasını istedi.

Başbakan Draghi, dün Senato’da yaptığı konuşmada, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir" ifadelerini kullanarak, ulusal birlik koalisyonu adıyla andığı hükümetini canlandırmaya çalışmıştı.

Senato'daki görüşmeler sırasında M5S’ye ek olarak sağ partiler FI ve Lig de parçası oldukları Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayacaklarını açıklamıştı.

Senato'da dün akşam yapılan oylamada, Draghi hükümeti kıl payı güvenoyu almış ancak koalisyonun üç büyük partisi oylamaya katılmamıştı.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.