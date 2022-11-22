DSÖ: En az iki milyon Ukraynalı kışın göç edecek

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki enerji altyapısının hasar gördüğünü veya tamamen yok edildiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarında Ukrayna halkının hayatlarını tehdit edeceğini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bu kış Ukrayna'da milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak. Ukrayna'nın sağlık sistemi şimdiye kadarki en karanlık günleriyle karşı karşıya. Saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık tesisi artık tam olarak faaliyette değil. Tesisler temel ihtiyaçları karşılamak için yakıt, su ve elektrikten yoksun. Kısaca Ukrayna'da bu kış, hayatta kalmakla ilgili olacak" dedi.

Ukrayna'daki doğumhanelerin kuvözlere, kan bankalarının buzdolaplarına ve yoğun bakım yataklarının solunum cihazlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Kluge, bunlarının hepsinin elektriğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Donetsk'te 17 bin HIV hastasının hayatta kalmalarına yardımcı olan kritik antiretroviral ilaçların tükeneceğine de dikkat çeken Kluge, Donetsk'in Rus kontrolü altında olan bölgelerinde acilen bir insani sağlık koridoru oluşturulması çağrısında bulundu.

Kluge ayrıca, "2-3 milyondan daha fazla insanın sıcaklık ve güvenlik arayışıyla evlerini terk etmesini bekliyoruz. COVID-19, zatürree ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonları ve yetersiz aşılanmış popülasyonlarda ciddi difteri ve kızamık riski dahil olmak üzere benzersiz sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacak" dedi.