Dublin'de barınma sorunu büyüyor

İrlanda'nın başkenti Dublin, ülkedeki konut ve barınma sıkıntısı yüzünden sık sık protesto gösterilerine sahne oluyor.

Geçtiğimiz ay binlerce kişi Dublin'deki 'Çatıyı Yükselt' gösterisi için sokaklara çıktı. İrlanda hükümeti Dublin Şehir Konseyi'nin evsizlerin bir kısmını yolcu gemisinde ağırlama fikrine "uygun değil diyerek" onay vermedi.

Dublin Şehir Konseyi, hükümetten evsizlerle ilgili gelen baskılara acil çözüm olarak sokakta yaşayan 150 insanı birer kişilik yolcu gemisi kamaralarına yerleştirmeyi teklif etti. En son rakamlara göre, yalnızca Dublin'de evsiz bin 367 kişi bulunuyor.

Evsiz yardım kuruluşu Focus Ireland'a göre, İrlanda'daki evsizlerin sayısı Eylül 2017'de 8 bin 374 iken bugün 9 bin 698'e yükseldi. Son rakamlar ayrıca, toplam evsizlerin 3 bin 829'unun çocuk olduğunu ortaya koyuyor.

İrlanda hükümeti, 2021 yılına kadar 50.000 konut ile sosyal konutları artırma taahhüdünde bulunmuşken, Focus Ireland, krizin üstesinden gelme planlarının uzun vadeli bir çözüm olarak özel sektöre çok fazla bağlı olduğunu söyledi.



Kaynak: BBC