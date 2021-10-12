Duman bulutu inceldi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan La Palma'da üç haftadır lav püskürten Cumbre Vieja Yanardağı'nın neden olduğu duman bulutunun incelmesiyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

50 yıl aranın ardından 19 Eylül'de yeniden faaliyete geçen volkandan akan lavların bir beton fabrikasına ulaşması nedeniyle pazartesi dışarı çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasak çerçevesinde ada sakinlerinin evlerinden çıkmaması, pencere açmaması ve klima çalıştırmaması istenmişti. La Palma Havaalanı'nda ise yasak nedeniyle 11 uçuş iptal edilirken diğer uçuşlar ise ertelenmişti.

Duman tabakasının salı günü seyrelmesi ve hayati tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yasağa da son verildi.

3 haftadır faaliyette olan yanardağ nedeniyle en yükseği 4,1 şiddetinde irili ufaklı 64 yer sarsıntısı yaşanırken 600 hektar alan ise lavlar altında kaldı. Son üç haftada lav seli bin 168 binayı kullanılmaz hale getirdi.

83 bin nüfuslu adada toplam 6 bin kişi tahliye edildi.

Kaynak: Euronews