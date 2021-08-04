Dünyada ilk: Elektrikli kargo uçağı

Lojistik sektöründe dünya lideri olarak bilinen uluslararası gönderim, kurye hizmetleri ve taşımacılık şirketi DHL Express, 2024 yılında teslim almak üzere Singapur merkezli üretici Eviation’dan tamamen elektrikle çalışan 12 adet kargo uçağı siparişi verdi.

DHL Express yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ilk kez bir kargo şirketinin, sıfır emisyon hedefiyle elektrikli kargo uçakları satın aldığı belirtilerek, daha az hava kirliliğine yol açmak için elektrikli uçak kargo filosunun gelecek 10 yılda genişletilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sipariş edilen “Alice eCargo” tipi kargo uçakları, 1.200 kilogram taşıma kapasitesine ve 815 kilometre uzaklığındaki mesafeye kadar uçabiliyor.

Bu uçakların uçuş saati başına şarj süresi yaklaşık 30 dakika. “Alice eCargo” tipi elektrikli uçaklar, Singapurlu Clermont Grubu tarafından üretiliyor.

Kaynak: Euronews