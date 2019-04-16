Dünyadan Notre Dame Katedrali için birlik mesajları

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, ülkeler birlik mesajları paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame yangını Fransa için bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak. Fransa bu büyük varlığının kurtarılmasında bizi hesaba katabilir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından Fransızca attığı mesajda, "Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Paris'te olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerimiz, Fransız dostlarımızla." dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Paris’ten ürkütücü ve rahatsız edici kareler. İhtişamlı Notre Dame Katedrali yanıyor. Düşüncelerimiz Paris’le birlikte." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele edenlere desteğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün hepimiz Paris'leyiz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medyadan dakika dakika Notre Dame yangınını takip ettiğini belirterek, "Ne korkunç bir an. Tüm Fransız halkının duygularını paylaşıyorum." mesajını iletti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de yangınla mücadele edenlere cesaret dileğinde bulundu.

NATO Genel Sekrereteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajda, yangından üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Düşüncelerimiz, Avrupa'nın bu büyük sembolünü kurtarmaya çalışanlarla ve Fransız halkıyla." ifadesini kullandı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının büyük şok ve üzüntüyle karşılandığı, bu dramatik durumla mücadele eden itfaiyeciler için dua edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!" mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 00:39