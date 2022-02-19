Duruşma tarihi belli oldu: "Erkek" demişlerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, 'erkek olduğuna' ilişkin komplo teorilerine karşı iki kadın aleyhine açtığı davada ilk duruşma Paris’te 15 Haziran’da görülecek.

Hakkında dava açılan iki kadın, “özel yaşama ve kişisel temel haklara saygı” ilkesini ihlal etme suçlamasıyla yargılanacak.

Brigitte Macron, erkek kardeşi ve daha önceki evliliğinden üç çocuğu ile birlikte ortak dava açmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında ortaya atılan ve sosyal medyada hızla yayılan haberde Brigitte Macron'un Jean-Michel Trogneux adıyla doğduğu ve üç çocuğunun olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddia ilk olarak kendini gazeteci olarak tanımlayan Natasha Rey adlı bir kişinin sosyal medya platformu Facebook hesabında yaptığı paylaşımla gündeme getirilmişti.

Hakkında dava açılan diğer kadının ise kendisini”medyum” olarak tanıttığı bildirildi.

Kaynak: Euronews