Düşük gelirli işçiler evlerini ısıtamıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde çalışan 2,7 milyon işçinin düşük ücretler nedeniyle evlerini ısıtamadığı bildirildi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarının işçilere etkilerine ilişkin yaptığı çalışmayı yayımladı.

Çalışmada, düşük ücretler nedeniyle 2,7 milyon kişinin çalışmasına rağmen maddi durumunun evini ısıtmaya yetmediği belirtildi.

Bu durumun özellikle son 10 yılda AB üyesi Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Litvanya, Slovakya, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg ve Estonya'da daha da kötüleştiğine işaret edilen çalışmada, Avrupa genelinde yükselen elektrik fiyatlarının daha fazla sayıda çalışanı enerji yoksulluğuna sürüklediği kaydedildi.

Çalışmada, ısınmaya gücü yetmeyen çalışan yoksul oranının GKRY'de yüzde 45,6, Bulgaristan'da yüzde 42,8, Litvanya'da yüzde 34,5, Portekiz'de yüzde 30,6, Yunanistan'da yüzde 28,7, İtalya'da yüzde 26,1, Hırvatistan'da yüzde 16,5, İspanya'da yüzde 15,7, Romanya'da yüzde 15,1 ve Fransa'da yüzde 13,3 olduğu bildirildi.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle acil biçimde ücretler konusunda da harekete geçilmesi gerektiği belirtilen çalışmada, Avrupa genelinde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısını artırmak için kapsamlı değişiklikler yapılmasının önemi vurgulandı.

ETUC Genel Sekreteri Esther Lynch, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Avrupa'da milyonlarca düşük ücretli işçi, tam zamanlı çalışmasına rağmen evini ısıtmak, ailesini beslemek veya kirasını ödemek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu, kabul edilemez bir durum ve asgari ücretin mantığına aykırı." ifadelerini kullandı.

AA