Düzensiz göçmenler Belarus-Polonya sınırında beklemeye devam ediyor

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasını dün geçtikten sonra Polonya sınırına dayanan, çoğunluğunun Irak'tan geldiği belirtilen göçmenler geceyi sınır boyunda geçirdi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 2 bine yakın göçmen, ormanlık alandaki sınır tellerinin önünde kurdukları çadırlarda kaldı.

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı.

Polonya'nın Kuznitsa-Bruzgi sınır noktasını kapatması nedeniyle Belarus tarafında uzun tır kuyrukları oluştu.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin sınırda kamp kurdukları belirtilerek halihazırda saldırgan eylemlerde bulunmadıkları ifade edildi.

Göçmenlerin fiziki ve moral durumunun kötü olduğu aktarılan açıklamada, kampta yeterli gıda ve suyun bulunmadığı belirtildi.

Kampta günlük hijyen için minimum koşulların bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, göçmenlerin geceyi soğukta yerde geçirdiği, aralarındaki önemli sayıda hamile kadın ve bebeğin varlığının ise durumu zorlaştırdığı vurgulandı.

Polonya tarafının biber gazı kullanmasının ardından bazı göçmenlerin kendilerini kötü hissettiği aktarılan açıklamada, "Polonyalı askerler, göçmenlere psikolojik baskı uygulamak için bütün gece hoparlörleri, projektörleri, ışıkları açık tuttu. Komşu bölgeden de silah sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, sınırda Belarus tarafındaki düzensiz göçmenlerin ülkede yasal olarak bulunduklarını ve yasaları ihlal etmediklerini bildirdi.

Kubrakov, "Göçmenler tarafından yasaların ihlal edildiğine yönelik bir şey kaydedilmedi." dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya'yı, göçmenlere karşı olası yasa dışı zorlayıcı eylemleri haklı çıkarmak için Belarus'a karşı herhangi bir provokasyon yapmaması çağrısı yaptı.

Belarus Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırına 10 bin Polonya askeri konuşlandırılmasının önemli bir askeri eylem olduğu hatırlatılarak Belarus tarafına haber verilmeden sınırda böyle bir faaliyet yürütmenin bölgesel güvenlik ve tedbirlere ilişkin anlaşmaların ihlali olduğu kaydedildi.

Anlaşmalar dahilinde 6 bin ve daha fazla askeri personelin katıldığı askeri faaliyetlerin duyurulması ve gözlemci davet edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Polonya'nın Belarus'a bildirimde bulunmadığı ve gözlemci davet etmediği ifade edildi.